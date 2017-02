Non c'era solo il Genoa su Lorenzo Callegari, centrocampista classe '98 delle giovanili del Paris Saint-Germain. Secondo quanto scrive France Football, anche la Roma ha fatto un tentativo per strappare il talento francese, ma di origine italiana, al club di Al Khelaifi. Il ds del PSG, Patrick Kluivert, non era convinto delle due offerte arrivate dalla Serie A e avrebbe preferito mandarlo in prestito secco per sei mesi al Brest. Netto però il rifiuto del giocatore e del suo agente, Alessandro Canovi..