L’atmosfera è tesissima nello spogliatoio del Psg. A scaldare l’ambiente è la querelle in atto tra Edinson Cavani e Neymar scoppiata nella partita di Ligue 1 dello scorso 17 settembre contro il Lione. Argomento del contendere i calci piazzati: i due top player hanno fatto scintille per battere i tiri da fermo (una punizione dal limite e una dal dischetto) tanto da arrivare allo scontro fisico dopo la gara. E se in Francia c’è chi insinua che a Cavani sarebbe stato offerto un milione di euro per lasciar tirare i penalty al suo collega, oltremanica i bookmaker hanno aperto le scommesse su chi calcerà il prossimo rigore assegnato al Psg: Cavani ha tirato quello della discordia, sbagliandolo, e i quotisti inglesi pensano che si imporrà anche per il futuro. Come riporta Agipronews è favorito nella scommessa in questione, piazzato a 1,22, mentre il brasiliano dal dischetto pagherebbe 4 contro 1. C’è anche chi dice che Cavani, mal sopportando questa situazione, avrebbe manifestato l’intenzione di andare via a gennaio. Nel caso, i bookmaker mettono il Milan come prima destinazione possibile, seppur a quota 9,00, assieme al Bayern Monaco. Poco più in là il ritorno al Napoli, dato 11,00, anche se il pronostico prevede il ritorno della pace: Cavani ancora al Psg dopo la prossima finestra di mercato viaggia a 1,20.