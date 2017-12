PSG e Betis hanno trovato l'accordo per il traferimento in prestito di Lucas Moura in Spagna, ma il brasiliano ha rifiutato il trasferimento. Questo è quanto si apprende da Le Parisien, che spiega come gli andalusi avrebbero pagato l'intero ingaggio del calciatore, inserendo nell'accordo il diritto di riscatto. Lucas Moura, in passato, era stato nel mirino dell'Inter.