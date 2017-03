Lorenzo Callegari è una delle giovani promesse del PSG. Il classe '98 francese confida a Goal di ispirarsi a un italiano: "Verratti è unico. E' un giocatore che ammiro molto e mi ci sono ispirato, ma non penso di poter essere paragonato a lui. Nel suo ruolo, in pochi possono fare ciò che fa lui". Un altro italiano, poi, ha la sua ammirazione: "Guardo Thiago Motta dentro e fuori dal campo, ha una serenità sconcertante. Non voglio emularlo, bensì allenarmi come lui ed avvicinare la mia dedizione al lavoro il più possibile alla sua".