Nella gara contro il Tolosa, il Paris Saint-Germain ha dovuto fare a meno di Kurzawa e Cavani, alle prese con qualche problema fisico. I due sono ancora in dubbio per il Real Madrid ma filtra ottimismo da Emery: "Aspetteremo di vedere come stanno Cavani e Kurzawa che hanno avuto piccoli dolori. Oggi Cavani ha lavorato si è allenato a parte e vedremo domani come sta, è un piccolo dolore, non un infortunio che può durare per giorni ma vedremo".