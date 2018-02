Edinson Cavani, attaccante del Paris Saint-Germain, parla dopo la vittoria per 5-2 contro lo Strasburgo: "Sappiamo che per cambiare l'umore (dopo la sconfitta a Madrid), dovevamo guardare avanti. Il campionato è un nostro obiettivo. Abbiamo giocato una buona partita, anche se a volte potevamo fare meglio ma la reazione è stata buona. È normale che l'atmosfera fosse un po' tesa, perché è un momento importante della Champions League. Ma quello che è successo è alla spalle. Dobbiamo guardare ai nostri errori e continuare a lavorare per vincere come una squadra. Le grandi squadre affrontano i momenti difficili insieme".