Edinson Cavani ha rilasciato un'intervista al quotidiano madrileno As, durante la quale rivela di essere stato vicino all'Atletico Madrid in passato: "Tutto vero, è stato in un'altra tappa della mia carriera, ma il Paris Saint-Germain non me l'ha permesso. Il Napoli? Lì ho passato tre anni fantastici, i migliori della mia carriera. Lì mi sono scoperto come calciatore, è nato il mio primo figlio. Molta gente ha sofferto per il mio addio, ma io ho dato tutto, come se fossi un tifoso. Spero si qualifichino per i quarti di Champions League"..