Avanti un altro. L'eliminazione dalla Champions League costerà la panchina al tecnico spagnolo Unai Emery, che non sarà confermato dal Paris Saint-Germain per la prossima stagione. Il club francese si è già messo alla ricerca di un nuovo allenatore.



Secondo L'Equipe, il PSG ha contattato il fratello di Antonio Conte. L'ex juventino è sotto contratto con il Chelsea fino a giugno 2019, ma molto probabilmente a fine stagione divorzierà dal club di Abramovich. La pista alternativa porta all'argentino del Tottenham, Mauricio Pochettino.



In caso di matrimonio con il Paris Saint-Germain, Conte lascerebbe via libera a Roberto Mancini per la panchina della Nazionale italiana.