Dani Alves, laterale destro del Paris Saint-Germain, torna sull'eliminazione in Champions League del club parigino ai microfono di Globo: "Le eliminazione non avvengono mai per caso. Il PSG è in fase di transizione e quella mancanza di unità o di gruppo finisce per riflettersi in campo. Per me il PSG dovrà soffrire un po' perché questo momento di transizione non è facile".



SU NEYMAR - "Credono sia un burattino, ma non è così. Stra crescendo e deve maturare per gestire queste pressioni. Il Brasile è unito più del PSG? Sì, sicuramente".