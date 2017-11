Il difensore classe '83 del Paris Saint Germain Dani Alves ha concesso un'intervista al magazine Four Four Two, nella quale ha raccontato anche i retroscena del suo mancato passaggio al Liverpool nel 2006: "Era tutto fatto, avevo un accordo con loro, ma per motivi che non spiegare è naufragato tutto. Avevo altre persone alle spalle che si occupavano della trattativa, ma alla fine sono stato felicissimo di accasarmi al Barcellona". Il Liverpool, che era pronto a pagare circa 12 milioni di euro al Siviglia, all'epoca club di appartenenza del brasiliano, decise alla fine di andare sullo spagnolo Alvaro Arbeloa.