In un'intervista concessa a France Football, l'attaccante classe '88 del Paris Saint Germain Angel Di Maria ha parlato così del suo futuro: "Non so se giocherò ancora qui nella prossima stagione, il calcio è strano. Sono contento di giocare per questo club, ma la società ha bisogno di acquistare nuovi calciatori e di venderne altri". L'argentino è sotto contratto fino a giugno 2019.