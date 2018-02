Angel Di Maria ha rivelato ai microfoni TyC Sports un retroscena di mercato:"Ero davvero vicino al Barcellona, ma per diversi motivi non si è potuto fare" ha dichiarato il centrocampista del Paris Saint-Germain, che poi ha aggiunto: "Il mio sogno era giocare in Europa, ora è quello di tornare a Rosario Central". Di Maria ha parlato anche di Messi e Ronaldo: "Non ci sono parole per descrivere Leo: ti sorprende sempre. Passano gli anni e Messi resta il migliore: è un giocatore di un altro pianeta, è un extraterrestre. Ronaldo? È un giocatore eccellente. Giocare nella stessa era di Messi ha reso il tutto più difficile”.