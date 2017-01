Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de Julian Draxler jusqu'en 2021 ! #WillkommenDraxler pic.twitter.com/CoDqjXqPdA — PSG Officiel (@PSG_inside) 3 gennaio 2017

Julian Draxler est prêt à relever un nouveau défi avec le @PSG_inside ! #WillkommenDraxler pic.twitter.com/DgPs98Rv5w — PSG Officiel (@PSG_inside) 3 gennaio 2017

In casaè il giorno di. Comunicato, tweet e foto con la maglia dei campioni di Francia per il centrocampista classe 1993 tedesco, che il PSG ha acquistato dal Wolfsburg per 45 milioni di euro. Per Draxler, che nell'estate del 2015 fu vicinissimo alla Juventus, prima di passare dallo Schalke al Wolfsburg, contratto fino al 2021.