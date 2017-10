A due giorni dalla partita contro il Nizza, parla in conferenza stampa il tecnico del Paris Saint-Germain, Unai Emery. Non sarà della partita Neymar, espulso per fallo di reazione nei confronti di Ocampos nella sfida contro il Marsiglia: "È intelligente, consapevole di quello che sta attraversando. Quello che è accaduto domenica sia da lezione. I giocatori del Marsiglia spingevano, facevano falli su di lui. Gli arbitri imparino a gestire queste situazioni. Ho parlato con lui, non deve cadere nelle provocazioni. Ma capisco, i giocatori sono esseri umani"