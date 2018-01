Nel corso della conferenza stampa in vista dei quarti di finale di Coupe de la Ligue, il tecnico del PSG Unai Emery ha affrontato anche il tema Cavani e soprattutto Pastore, tornati in gruppo in ritardo: "Dovranno lavorare, il gruppo è la cosa più importante. Quando i giocatori sono pronti giocano, ora devono continuare a lavorare per recuperare, poi vedremo come stanno e decideremo. Ho parlato con loro, ma quello che ci siamo detti rimane tra loro e me".