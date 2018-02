Dopo il successo contro il Tolosa, Unainon ha voluto rivelare nulla sulla formazione anti-Real Madrid: "So che tutti vogliono sapere chi giocherà mercoledì contro il Real Madrid, ma la gara più importante per me è stata quella contro il Tolosa. E, soprattutto, è stata la vittoria. Ci alleneremo per altri tre giorni, ci prepareremo bene e decideremo in silenzio, senza fretta. Se conosco già la mia formazione iniziale? No. Se siamo pronti? Sì, con un giocatore o un altro".