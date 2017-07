Stando a quanto riporta Tuttosport il nome di Gregorz Krychowiak potrebbe tornare di moda in casa Juventus. Il centrocampista polacco è in uscita dal Psg e la Juve potrebbe tentare l'affondo nel caso in cui non riuscisse ad arrivare né a Matic né ad Emre Can. Emery, intanto, ha scaricato il suo ex pupillo dichiarando a L'Equipe: "Ho parlato con Krychowiak, è giocatore di qualità che può crescere in un'ottima squadra. Ma quando si arriva al PSG, i giocatori devono essere capaci di superare uno step supplementare per adattarsi al gioco di squadra. In questo senso, qui a Parigi non è la stessa cosa rispetto ad altri posti; quindi è meglio che si trovi un'altra squadra, il cui gioco potrà dargli vantaggi".