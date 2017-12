Intervistato da RMC, l'allenatre del PSG Unai Emery ha parlato anche del futuro di Angel Di Maria e Javier Pastore: "Ho parlato con loro e ho detto che per me sono molto importanti. Bisogna adattarsi a questo ruolo nella squadra, ma entrambi hanno giocato spesso. Tutti i giocatori vogliono giocare tutte le partite, specie quelle importanti. Può essere che non siano contenti, ma non me l'hanno detto. Sono contento di loro, voglio che restino qui. Sono importanti, hanno giocato partite importanti, potrebbero restare fino al termine della stagione". Su Pastore è vigile l'Inter.