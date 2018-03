L'allenatore del Paris Saint Germain Unai Emery non ha apprezzato la decisione di Neymar di operarsi per la distorsione alla caviglia destra e infrazione al quinto metatarso: "Domenica sembrava solo una distorsione. Poi abbiamo rilevato un'infrazione al quinto metatarso. L'operazione è stata decisa dopo aver parlato con il Brasile. Una decisione comunque difficile perché martedì per il dottore del club c'era ancora il 10% di possibilità che giocasse. Anche perché Guedes per esempio ha giocato con lo stesso tipo di infortunio, prima di sottoporsi all'intervento".