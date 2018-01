Edinson Cavani e Javier Pastore, due delle tante stelle del Paris Saint-Germain, sono rientrati con diversi giorni di ritardo rispetto al resto della squadra. Dei due, che hanno destabilizzato il clima nello spogliatoio, ha parlato il direttore sportivo Antero Henrique: "A seguito dei numerosi commenti circa il ritardo di viaggio di due dei nostri giocatori, direi, come direttore sportivo del Paris Saint-Germain, che la nostra volontà è stata e sarà sempre risolvere la situazione internamente, senza diffondere pubblicamente tutti i dettagli. In questo contesto, sono pienamente d'accordo con l'allenatore per tutte le decisioni che sono state e verranno prese. Il Paris Saint-Germain è un club responsabile e fortemente impegnato nei suoi valori. Oggi siamo tutti concentrati sulla preparazione della partita a Nantes, che apre una fase di ritorno molto importante del Campionato di Francia, uno dei nostri principali obiettivi della stagione. Ogni membro del gruppo sportivo deve avere in mente questa priorità assoluta per preparare le partite con la massima professionalità e per vincerle".