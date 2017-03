A Parigi non hanno ancora digerito l'eliminazione dalla Champions League per mano del Barcellona nell'incredibile notte del Camp Nou. Siccome le polemiche arbitrali non sono più, da tempo, materiale esclusivo del calcio made in Italy, in Francia il dibattito sull'arbitraggio del tedesco Deniz Aytekin non si è ancora esaurito e, dopo la notizia curiosa della petizione su change.org (raccolte fino a 250.000 firme) per far ridisputare il match della scorsa settimana, ora è il presidente del PSG in persona, Nasser Al-Khelaifi, a farsi sentire presso le massime istituzioni europee.



I due rigori concessi al Barcellona, in particolare quello del 5-1 in pieno recupero per un contatto tra Marquinhos e Suarez, quello nell'area opposta tra Mascherano e Di Maria sul quale Aytekin ha sorvolato e alcuni episodi di simulazione di Suarez, hanno scatenato la reazione indignata del Paris Saint Germain, che non si è sentito rispettato dalla Uefa. Da qui, la decisione di Al-Khelaifi di redigere un dossier molto dettagliato con tutte le decisioni considerate controverse dell'arbitro della partita. Tanto materiale, con moviole video e gli illustri pareri di ex direttori di gara di fama internazionali, spedito a Nyon per indurre i vertici della Uefa a scelte più ponderate in futuro a proposito delle designazioni per match di questa portata. Per la dirigenza parigina, invece, Aytekin sarebbe stato schiacciato dalla pressione e condizionato emotivamente dall'ambiente del Camp Nou. Barcellona-PSG è finita sul campo una settimana fa, ma a Parigi è come se la partita non si fosse mai conclusa.