Jesé vuole il Las Palmas e il Las Palmas vuole Jesé, ma il club spagnolo non ha i soldi per pagare l'ingaggio all'attaccante spagnolo del Paris Saint-Germain. Per il quale è tramontata l'ipotesi Middlesbrough, che nel suo ruolo ha appena preso Bamford dal Chelsea. Per l'ex Real Madrid può riaprirsi la pista che porta alla Roma, se i giallorossi non riuscissero a prendere Defrel dal Sassuolo.