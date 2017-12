Vacanze meritate, dopo aver ipotecato il campionato e sfoggiato grandi prestazioni in Champions League. Ma i dieci giorni di pausa tra Natale e Capodanno non possono far rima con bagordi per i giocatori del Paris Saint-Germain. Anzi, come si legge sulla Gazzetta dello Sport secondo il quotidiano Le Parisien, il club ha assegnato a ciascuno i compiti per casa, con verifica via satellite. E c’è il divieto di prendere più di un chilogrammo di peso. Anche a Lione non si scherza: chi sgarra con la bilancia viene multato. Nella capitale, però, sembra che non tutti abbiano ricevuto la strumentazione necessaria per essere poi monitorato via GPS. Ma tutti hanno messo in valigia un programma di mantenimento personalizzato. Verratti così è tornato a Manoppello, in Abruzzo, da dove ha già postato sui social brevi scorci di allenamento. Come Pastore, in Argentina, dove si mantiene in forma con un coach. Idem per Marquinhos. La prima fase di lavoro è comune, con qualche giorno di relax, senza abbuffate. L’idea è di recuperare energie mentali preziose per la seconda parte della stagione. Poi, spazio ad esercizi mirati: corsa, addominali, allungamenti, flessioni. Con cadenza più intensa per chi ha visto poco il campo e magari finirà sul mercato di gennaio.