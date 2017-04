Donato Di Campli, l'agente di Marco Verratti, ha smentito l'indiscrezione del Mundo Deportivo che ha fatto il giro d'Europa, secondo cui sarebbero state avviate delle trattative per il trasferimento del giocatore al Barcellona.



Di Campli ha negato tutto a Premium Sport, e ha altresì specificato che quando si trovava al Camp Nou in occasione del ritorno dei quarti di finale, era un semplice spettatore e non in veste di agente.



La smentita di una qualsiasi forma di trattativa in corso tra Psg e Barcellona per Verratti, non ha potuto che rincuorare Inter e Juve, che seguono assiduamente la situazione del centrocampista.