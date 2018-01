L'attaccante del PSG Hatem Ben Arfa, da tempo fuori dai piani del tecnico Unai Emery, sta attraversando una situazione difficile nel club poiché non scende in campo dal lontano 5 aprile scorso. In un'intervista riportata da L'Equipe, il giocatore classe '87 ha così raccontato le sue sensazioni: "Ciò che vivo qui è davvero complicato, mi sembra di non esistere. So che presto smetterò di giocare e la vita mi metterà davanti momenti più duri di questo, ma non mi spiego tutto ciò: non posso che prendere questa sofferenza come un lungo apprendistato in un teatro come il PSG, in cui tutto finirà presto. La mia rabbia è cambiata, col tempo ho imparato a smorzarla, sarebbe destabilizzante: bisogna capirci e vivere tutti assieme'. Il contratto del giocatore con i parigini scade a giugno 2018.