Dopo il no di Simone Verdi il Napoli punta tutto su Lucas Moura. L’esterno brasiliano è l’obiettivo numero uno degli azzurri e le possibilità di chiudere l’affare sono buone: il calciatore vuole il trasferimento e il PSG è disposto ad abbassare le pretese economiche per lasciarlo partire. La pista è calda anche secondo i bookmaker internazionali: le quote sono in bilico (la conferma a Parigi è data a 2,00), ma il Napoli è al primo posto del tabellone in caso di partenza. Sugli azzurri si punta a 2,75. L’unico reale concorrente del Napoli è il Manchester United, dato a 3,00, mentre si sale già a 21,00 per il Tottenham e a 23,00 per Inter e Roma.