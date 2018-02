Dietro la cessione di Lucas Moura al Tottenham non c'era solo la necessità di rispettare le esigenze di fair-play finanziario, né il bisogno dell'attaccante brasiliano di trovare più spazio. Secondo il quotidiano Le Parisien, al Paris Saint-Germain sono stati ben felici di mostrare la porta al giocatore, diventato fin troppo scomodo: lui e Hatem Ben Arfa, altro elemento ai margini della rosa, erano infatti le 'talpe' che facevano arrivare ai media quello che succedeva all'interno dello spogliatoio. Eppure nel gruppo in molti non hanno preso bene la cessione di Lucas Moura, su tutti il connazionale e amico Neymar che si e' detto dispiaciuto della sua partenza. "Ma non sono io che comando", ha detto l'ex Barcellona.