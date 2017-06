Il brasiliano Marquinhos, ex difensore della Roma, è al centro di diversi rumors di mercato che lo vorrebbero in partenza dal Paris Saint-Germain. La dirigenza del club francese, però, ha smentito categoricamente di aver ricevuto proposte per il classe 1994. "Non si muoverà da Parigi, non è in vendita", fanno sapere dall'entourage di Nasser Al Khelaifi.