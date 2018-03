Al termine del match perso contro il Real Madrid, il difensore brasiliano del PSG Marquinhos ha commentato l'eliminazione dalla Champions League a Premium Sport: "Non penso che sia una mancanza di personalità. Anzi, la nostra squadra ha giocato la palla partendo da dietro e abbiamo creato occasioni. Sappiamo che in una competizione così con squadre di alto livello bisogna essere decisi. Abbiamo pagato errori di concentrazione. Mancanza d'esperienza? Abbiamo visto che abbiamo una buona squadra, con giocatori di alto livello e che hanno portato esperienza. Questo è un torneo di alto livello e bisogna essere concentrati al 150%". L'ex difensore della Roma ha infine parlato della morte di Davide Astori: "È dura perchè è un ragazzo come noi. Era un ragazzo che era concentrato e in albergo con la sua squadra. Un pensiero per chi è rimasto, per la famiglia e per la piccola Vittoria. Ne abbiamo parlato in spogliatoio e un pensiero va a lui".