Le trattative tra Monaco e Paris Saint Germain proseguono, ma potrebbero essere gli ultimi sviluppi sul campo a decidere definitivamente il trasferimento di Kylian Mbappé ai parigini. L’attaccante classe ’98 è stato escluso dagli allenamenti della scorsa settimana e non ha preso parte alla trasferta dei biancorossi con il Metz dopo il litigio in allenamento con il compagno di squadra Andrea Raggi. Una situazione di tensione che in quota dà il via libera al Psg: l’acquisto di Mbappé è dato a 1,30 sulle lavagne internazionali, mentre un altro anno nel Principato sale a 4 volte la posta.