Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain, parla di Neymar e della sua esperienza parigina: "Mi sento a mio agio. Quando giochi con i giocatori di questo livello, tutto è più facile e, inoltre, lo spogliatoio mi ha accolto veramente bene, fin dall'inizio mi sono sentito a casa, è il modo ideale per iniziare in una nuova squadra. Penso che mi hanno anche protetto molto perché sono un giovane giocatore, mi hanno offerto le migliori condizioni per dare il meglio di me in campo. Neymar? Ha facilitato la mia integrazione, mi ha messo sotto la sua protezione, si comporta con me come un fratello maggiore, avere un giocatore come lui che mi aiuta ogni giorno è fantastico. Siamo molto felici ad averlo con noi, si sente bene qui e farà grandi cose".