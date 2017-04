"Verratti non diventerà il capitano perché è un pagliaccio". A sentire queste parole, pronunciate da Thomas Meunier a Football Show, si potrebbe pensare a una vera e propria spaccatura all'interno dello spogliatoio del Paris Saint-Germain. In realtà, il terzino belga ha spiegato: "Lui è il primo a ridere, è sempre allegro. Se ha la possibilità di scherzare, lo fa, può iniziare la mattina e finire la sera. Partecipa all'atmosfera positiva nel gruppo. Pastore? È forte tecnicamente, elegante e vede la partita molto bene. È stato per tanto tempo indisponibile. Farlo giocare sulla sinistra? No, non ha le caratteristiche per difendere. Lui deve restare fresco, deve giocare a centrocampo".