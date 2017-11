Neymar smentisce le voci di mercato sul proprio conto. L'attaccante brasiliano del PSG ha dichiarato dopo l'amichevole vinta 3-1 col Giappone: "Non è successo niente, ho letto solo un sacco di cose inventate. Sto bene e sono felice, motivato, soddisfatto, sono un giocatore che dà tutto in campo e tutto ciò che sta venendo fuori mi dà molto fastidio, perché stanno inventando un sacco di storie che non sono vere. Non ho problemi con Cavani, non ho alcun problema con l'allenatore. Io voglio solo essere felice, non sono venuto a Parigi per dare fastidio a nessuno, quindi vi chiedo di smettere, vista anche la mia importanza per la squadra e il mio ruolo in campo".