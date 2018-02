In occasione del Ligue 1 Show, evento sul massimo campionato francese trasmesso da Premium Sport, la stella del PSG Neymar ha parlato dei programmi con il club di appartenenza, silenziando almeno per ora le voci che lo vedrebbero indisposto e desideroso di cambiare aria: "Abbiamo un grande attacco, con giocatori che lavorano l'uno per l'altro, che trovano la porta e decidono le partite. Non abbiamo avuto bisogno di molto tempo per entrare in sintonia, di certo abbiamo bisogno di altro tempo per conoscerci meglio e capire come giochiamo ma direi che siamo sulla buona strada. Parliamo il linguaggio universale del calcio, un linguaggio speciale, quello che tutti i giocatori di livello parlano in campo. È normale, ci stiamo ancora conoscendo ma sappiamo quali sono i nostri punti di forza. Il nostro successo non dipende soltanto dai tre attaccanti, abbiamo una squadra completa. Il pallone deve arrivare ai tre davanti per segnare, è vero, ma senza il lavoro dei difensori o del centrocampo, non sarebbe possibile. Tutti ora conoscono il potenziale del Paris Saint-Germain. Chiunque indossa questa maglia è un giocatore di qualità, abbiamo una rosa di grande livello e questo è molto importante. Sappiamo di poter fare molto bene in Champions League. Ogni giocatore ha sempre l'obiettivo di scrivere la storia del proprio club, per questo motivo ho scelto il Paris Saint-Germain: per poter scrivere la storia".