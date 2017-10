Tre gol e tre punti per il Paris Saint-Germain, che supera di slancio l'ostacolo Nizza nell'anticipo dell'undicesima giornata della Ligue 1 francese. Nel riscaldamento gli ospiti perdono Cardinale: al suo posto gioca in porta l'argentino Benitez. Senza l'infortunato Thiago Motta e lo squalificato Neymar, Emery schiera Draxler e Di Maria con Mbappé e Cavani.



Il Matador segna una doppietta e sale a quota 11 gol in questo campionato: 2 in meno del capocannoniere Falcao e 6 in più di Balotelli, col quale ha avuto un duro faccia a faccia nel corso del primo tempo. Poi nella ripresa l'autorete di Dante fissa il risultato sul 3-0 finale. Così il Nizza scivola a -19 dal PSG, primo in classifica con 7 punti di vantaggio sul Monaco, in campo sabato a Bordeuax.