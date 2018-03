In Francia si solleva un nuovo polverone attorno all'asso del Paris Saint Germain Neymar, in Brasile per recuperare dall'operazione che rischia di tenerlo lontano dai campi fino al termine della Ligue 1. Il giocatore brasiliano ha postato una storia sul suo profilo Instagram nella quale ballava col tutore al ginocchio, prima di recarsi in una discoteca di San Paolo in compagnia della fidanzata Bruna Marquezine.