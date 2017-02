Edinson Cavani ha parlato in conferenza stampa della partita che il Paris-Saint Germain giocherà contro il Barcellona in Champions League: ''Abbiamo le migliori intenzioni in vista della gara col Barça. Suarez? Abbiamo un'ottimo rapporto. Siamo due centravanti, ma molto diversi: Luis è fisico e gioca tanto col corpo. Io mi muovo in maniera molto diversa. La pressione dopo l'addio di Ibrahimovic? La pressione c'è, ma è su tutti. Se vinciamo, non vince solo Cavani, Verratti o Thiago Silva. Tutti lavorano per far crescere questa squadra e vincere trofei. Anche col Barça voglio vincere, oggi abbiamo l'esperienza accumulata negli ultimi tre anni. In generale vedo un buon PSG che lavora duramente e che ha finalmente trovato la strada giusta dopo un inizio complicato''.