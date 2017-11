Javier Pastore, fantasista del PSG, ha parlato a Canal Plus del suo futuro: "E' difficile oggi, perché ci sono grandi giocatori che sono arrivati ​​un anno o due dopo di me. Ma la cosa più importante è quello di giocare, di sentirsi importante in una squadra. Il giorno in cui non mi sentirò più importante per questa squadra andrò via perché la vita per me è giocare a calcio. Ma ora mi sento importante. Ho passato un anno e mezzo soffrendo per gli infortuni ed è per questo che sono finito fuori dalla squadra, non si tratta di una scelta del mister. Quindi, se sto bene fisicamente, so di essere un giocatore importante. A Parigi, fino alla fine della fine della stagione? Non lo so, penso di sì"