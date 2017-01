Je ne veux pas partir de Paris, je dois encore beaucoup donner pour le Paris Saint-Germain . Una foto pubblicata da Javier (@flacojp27) in data: 16 Gen 2017 alle ore 05:48 PST

Javier, trequartista delricercato in Cina, non vuole lasciare la capitale francese. Questo il post su Instagram del Flaco: "Non voglio andare via da Parigi, ho ancora tanto da dare al Paris Saint-Germain".