L'hanno accolto che era poco più di un ragazzino, a 19 anni. Leonardo, allora direttore sportivo, l'aveva scoperto nel Pescara delle meraviglie di Zeman, in cui insieme a Insigne e Immobile si era guadagnato la promozione in Serie A. Da allora, Marco Verratti è diventato grande e si è preso il Paris Saint-Germain. Juventus e Inter vogliono riportarlo in Italia, per farlo giocare in quella Serie A in cui non ha mai debuttato, mentre le big d'Europa, con Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco in prima fila, sono pronte a darsi battaglia per strapparlo al PSG.



UN CORO PER GUFO - Ferma, però, la volontà dello sceicco Al Khelaifi: per lui Verratti non ha prezzo, ne vuole fare - ancora di più - un simbolo del club. Per i tifosi, intanto, Gufo, come lo chiamano, è diventato un idolo a cui hanno dedicato un coro sabato scorso, quando al Parco dei Principi la squadra di Emery ha battuto il Nancy: "Italien et Parisien, le talent d'un magicien", "Italiano e parigino, il talento di un mago".







DOPO INIESTA E PIRLO - Un "mago" che nelle ultime settimane ha ricevuto attestati di stima molto importanti. Da Iniesta, che lo ha designato suo erede in occasione dell'andata degli ottavi di Champions in cui il Barcellona è stato sconfitto 4-0, ad Andrea Pirlo, che lo ha definito "il numero uno al mondo". Complimenti da due dei migliori centrocampisti degli ultimi dieci anni per quello che è uno dei migliori del presente. E che per il futuro ha le idee chiare: "Voglio rimanere al PSG".



