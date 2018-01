Ilsembra ormai essersi rassegnato a perdere. Il centrocampista brasiliano, intenzionato a rilanciarsi in vista dei prossimi Mondiali, ha ormai esplicitato la propria intenzione di andare via. Sulle tracce del 25enne ci sono Manchester United, Arsenal, Leicester City, Liverpool e Napoli, ma nessuno di questi club sembra disposto a offrire i 40 milioni di euro reclamati dal PSG- Per questo motivo, secondo RMC, il presidente Nasser Al-Khelaifi avrebbe ormai deciso di ridurre le proprie richieste in modo da favorire la partenza del calciatore entro il 31 gennaio.