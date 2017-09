Pace fatta e punto a capo, almeno all'apparenza.lite esplosa nella gara contro il Lione per colpa di un calcio di rigore e proseguita negli spogliatoi e durante la settimana, ma nel corso della gara vinta per 3-0 sono stati tanti gli incroci positivi fra i due.L'attaccante uruguaiano ha segnato il gol del 2-0 su assist di Mbappè e, durantePoi i numerosi segnali di pace (CLICCA SULLA GALLERY PER TUTTE LE FOTO), dal 5 sotto la curva all'abbraccio ricambiato in occasione del gol del 3-0. E lo stessoche nel post partita ha dichiarato ai microfoni di Mediaset Premium: "Fuori dal campo ognuno è diverso dall'altro, ma da parte mia c'è sempre disponibilità. A me interessa vincere e dentro al campo noi siamo una famiglia'. Pace fatta?Almeno all'apparenza il caos a Parigi sembra essere rientrato.