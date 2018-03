Serviva un’impresa, senza il proprio uomo più rappresentativo, ma i miracoli nel calcio non sempre avvengono e spesso un 3-1 subito nella gara di andata ti condanna a un’eliminazione in quella di ritorno. Paris Saint Germain-Real Madrid, la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, non ha riservato sorprese con la formazione parigina che non solo non è riuscita senza Neymar a ribaltare il risultato ma ha anche subito un ulteriore sconfitta per 2-1 che ha addirittura interrotto una striscia di risultati utili consecutivi in casa che durava dal 2016.



Dopo un primo tempo sterile con pochi tiri in porta da parte di entrambe le squadra, a decidere la partita o meglio ad indirizzarla è stato ancora una volta Cristiano Ronaldo. La stella del Real Madrid si inserisce in area, svetta di testa e insacca un cross dalla sinistra di Lucas Vazeuqz (inserito a sorpresa da Zidane che ha lasciato in panchina gente del calibro di Kroos, Modric e Isco). Il PSG accusa il colpo e al 66esimo rimane anche in 10 con Verrati che rimedia un secondo cartellino giallo per proteste. Quasi per caso arriva l’1-1 di Cavani che di ginocchio su rimpallo beffa Navas, ma la supremazia del Real è netta e viene confermata dal 2-1 siglato da Casemiro con Areola che evita nel finale un passivo peggiore.



Il Real Madrid vola quindi ai quarti di finale di Champions League per l’ottavo anno di fila. Esce invece per il secondo anno di fila ai quarti il club parigino che certifica un fallimento epocale dopo l’imponente campagna acquisti estiva. La sfida a distanza fra panchine in bilico premia Zidane, con Emery che ora può guardare con grande preoccupazione al suo futuro a Parigi.