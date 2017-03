La squadra del Paris Saint Germain non ha ricevuto una bell’accoglienza al rientro da Barcellona. Ad attendere i giocatori francesi a Parigi, c’era una moltitudine di tifosi tutt’altro che felici. Quest’ultimi hanno iniziato a insultare la squadra di Emery per il 6-1 subito dal Barça, ma non si sono limitati all’aggressione verbale: il clima ostile è sfociato nel vandalismo. Alcuni dei tifosi più esagitati, hanno infatti danneggiato diverse auto dei calciatori che si trovavano in aeroporto. Circondati dalla tifoseria, le auto avevano difficoltà ad allontanarsi. Tra questi vi era anche Thiago Motta, che ha forzato il passaggio investendo uno dei presenti, poi trasportato in ospedale.La Polizia è all’opera per risalire ai colpevoli, e far luce sulle dinamiche della vicenda.