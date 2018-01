I 222 milioni per Neymar e il prestito con riscatto a 180 milioni di Mbappé, ora però il Paris Saint-Germain deve fare i conti con il mercato 'folle' della scorsa estate: l'occhio del Fair Play Finanziario è vigile sul club che guida la Ligue 1 e ora chiede sacrifici per non sforare i parametri fissati. E il sacrificio, secondo quanto riportano i media francesi, non è da poco: nelle prossime settimane il PSG dovrà incasssare una cifra tra i 75 e gli 80 milioni di euro per restare entro i paletti fissati, il che significa cessioni di pezzi grossi. L'Europa drizza le antenne, ma non per tutti è una buona notizia: l'Inter infatti rischia di veder compliarsi la pista che porta a Javier Pastore.



PASTORE-INTER, SI COMPLICA - Come scritto i parigini hanno bisogno di cedere e incassare, il che vuol dire solo addii a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto: formule che portino introiti certi, una condizione che i nerazzurri non possono soddisfare, vincolati a loro volta da questioni di FPF. Molto dipenderà dunque da quello che potrà succedere con gli altri partenti: una prima parte della cifra necessaria il PSG conta di incassarla dalla cessione di Gonçalo Guedes al Valencia (valutato 40 milioni di euro), l'obiettivo è di coprire i restanti 35-40 milioni da Lucas Moura (indiscrezione delle ultime ore l'interesse del Manchester United) o Angel Di Maria. Se così non fosse allora anche il Flaco sarebbe messo sul mercato a queste condizioni e, se si considera che l'estate scorsa per lui sono stati rifiutati 40 milioni, la valutazione non sarebbe inferiore ai 25-30 milioni.



MURO CONTRO MURO - Tuttavia c'è un 'ma', che tiene sempre vive le speranze di Ausilio e Sabatini di arrivare al trequartista argentino: la forte volontà di non accettare una qualsiasi destinazione proposta dal PSG, ma di tornare in Italia e indossare la casacca nerazurra. Un desiderio già trasmesso all'Inter e al proprio club, per questo nelle ultime settimane l'agente di Pastore si è mosso per provare a convincere la società parigina ad aprire al prestito con diritto di riscatto, formula che renderebbe possibile l'operazione. L'esigenza di vendere e incassare, l'impossibilità di spendere, la voglia di cambiare aria e rilanciarsi con Spalletti: stallo alla messicana tra PSG, Inter e Pastore, solo le prossime settimane e le mosse in uscita del club di Al-Khelaifi potranno sbloccare la situazione.



@Albri_Fede90