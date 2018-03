Il centrocampista del Paris Saint-Germain, Thiago Motta, ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Siamo tutti tristi per la partita che abbiamo fatto: pensavamo fosse possibile ribaltare il risultato, ma non abbiamo fatto la partita che avremmo dovuto contro una squadra come il Real Madrid. Oggi in campo si è visto che c’è ancora una differenza tra noi e loro. Dispiace, ma siamo dei grandi giocatori e dobbiamo rialzarci in fretta per gli altri obiettivi che abbiamo. Problemi con Emery? Mai stato alcun problema: siamo convinti che stia facendo un buon lavoro e noi diamo il massimo per seguirlo. Astori? Siamo stati assieme in Nazionale: era un ragazzo simpatico, davvero bravo: sono dispiaciuto per la famiglia e per i suoi cari".