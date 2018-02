L'ex difensore del Milan, Thiago Silva, ha risposto alla domanda sul possibile trasferimento del suo compagno di squadra e di Nazionale, Neymar, al Real Madrid: "Non so se andrà via, non posso parlare al suo posto - ha detto a Canal + - Sappiamo che a volte la stampa scrive cose che non sono vere, ma anche alcune che sono vere. Non posso dire nulla. Spero rimanga con noi. Ci ha già dato molto e può fare ancora tanto con noi. Grazie a lui e al lavoro fatto insieme, siamo cresciuti."