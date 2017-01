Talento cristallino, prima "bambino d'oro" poi "nuovo Cristiano Ronaldo". Il PSG ha ufficializzato l'acquisto di Gonçalo Guedes dal Benfica. Il nuovo volto del calcio portoghese vestirà la maglia numero 15. Un'operazione da 30 milioni di euro complessivi, con cui il club francese ha battuto la concorrenza del Manchester United, a cui si aggiungeranno 7 milioni di bonus in casa di rivendita futura. Guedes, attaccante classe '96, ha firmato un contratto fino al 2021.



PRINCIPE DI PARIGI - Veloce, intuitivo, dotato di grande dribbling e con una spiccata propensione all'individualismo. Nelle movenze ricorda proprio Cristiano Ronaldo, a cui è stato paragonato più volte in patria. Tutte queste qualità gli serviranno per scavalcare velocemente nelle gerarchie gli altri neo acquisti Draxler e Lo Celso, e diventare, come titola la stampa portoghese, "Il Principe di Parigi".