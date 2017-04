Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d'Edinson Cavani jusqu’au 30 juin 2020 #Cavani2020 pic.twitter.com/rRe6KnJNLa — PSG Officiel (@PSG_inside) 25 aprile 2017

#Cavani2020 pic.twitter.com/y8ACXTfdap — PSG Officiel (@PSG_inside) 25 aprile 2017

Ilha ufficializzato il rinnovo di Edison. Accostato allala scorsa estate, prima dell'arrivo del, il centravanti uruguaiano ha deciso di legarsi al club parigino sino alEcco le prime parole di Edinson Cavani dopo la firma del prolungamento contrattuale con il Psg: "È con molta gioia ed emozione che prolungo oggi il mio ingaggio al Paris Saint-Germain. È sempre stato chiaro, come del resto avevo già ribadito, di voler continuare la mia avventura col Paris eSono convinto di raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati. Abbiamo grandi ambizioni da condividere nei prossimi anni".125 reti in 192 partite, dopo l'addio di Ibrahimovic, Cavani è tornato a stare al centro dell'attacco, tanto che in questa stagione, la prima senza lo svedese, l'ex Napoli e Palermo ha realizzato 44 gol in 44 partite.