Un altro fallimento, un altro anno da buttare, un altro progetto tecnico da rifare. Il Paris Saint Germain è uscito ancora una volta sconfitto dal doppio confronto di Champions League contro il Real Madrid ed è costretto ad abbandonare agli ottavi di finale la massima competizione europea. Una sconfitta che brucia perché sottolinea ancora una volta l‘inferiorità del club parigino nei confronti delle grandi d’Europa in un’annata che, almeno nella testa del presidente Nasser Al-Khelaifi, avrebbe dovuto rappresentare quella della svolta verso i vertici del calcio globale.



DA NEYMAR A MBAPPE’ SOLDI BRUCIATI – Sì perché dal 2011 ad oggi il presidente del PSG ha immesso nel club e nel mercato (grazie a mercati faraonici) circa 1,1 miliardi di euro. Per alzare la Champions League la scorsa estate Al Khelaifi ha versato nelle casse del Barcellona 222 milioni di euro per il solo cartellino di Neymar. La prossima estate saranno 180 quelli che finiranno in quelle del Monaco per l’obbligo di riscatto di Kylian Mbappé. Di fatto soltanto quest’anno sono circa 500 i milioni buttati al vento per quell’ossessione che anche quest’anno è rimasta irraggiungibile.



PROGETTO DA RIFARE – Anche quest’anno il progetto tecnico del club parigino è fallimentare. Non tanto per le vittorie in patria (che comunque il PSG era riuscito a mancare l’anno scorso) quanto proprio per quella che da inizio stagione era considerata come l’obiettivo da non fallire. L’allenatore Unai Emery pagherà con la propria panchina alcune delle scelte che hanno portato al ko con il Real Madrid, ma la sensazione è che a giugno, ad annata conclusa, il Paris Saint Germain dovrà ricominciare ancora una volta da zero.



DA CHI RIPARTIRE? - Tanti dei giocatori attualmente in rosa, come Thiago Motta, Thiago Silva e Dani Alves sono a fine corso. Altri come Pastore, Cavani e Di Maria stanno spingendo per una via d’uscita. Qualcuno, come Marco Verratti (espulso ancora una volta) non si è dimostrato all’altezza di momenti importanti come quelli che la Champions richiede. E infine c’è Neymar Junior, colui che è stato eletto a uomo simbolo di questa stagione, per cui risuonano già le sirene di mercato provenienti proprio dal Real Madrid. Che fare? Da chi ripartire? Di sicuro una lezione il PSG dovrebbe averla imparata: unendo tante e costose figurine non si ottengono vittorie.



